﻿عودة ميسي ورونالدو تبث الإثارة في الدوري الاسباني

مدريد – د ب أ: رغم الاختبار السهل الذي ينتظر العملاقين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت المقبل في المرحلة الثالثة من الدوري الأسباني، ستشهد هذه المرحلة مزيدا من الإثارة في مباراة كل من الفريقين بمشاركة النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد تعافيهما من الإصابة.

وتمثل مشاركة اللاعبين حافزا هائلا لجماهير الفريقين على ترقب مباراتي الريال أمام أوساسونا وبرشلونة أمام ألافيس يوم السبت المقبل رغم عدم قوة المباراتين اللتين يخوضهما القطبان الأسبانيان على ملعبيهما وأمام فريقين عائدين للدوري الأسباني هذا الموسم. وينتظر أن تشهد المباراة أمام أوساسونا المشاركة الأولى للبرتغالي رونالدو في مباريات الدوري الأسباني هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة في الركبة والتي تعرض لها في الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الفرنسي في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2016) في العاشر من تموز/ يوليو الماضي. وأوضحت الصحافة الأسبانية هذا الأسبوع أن رونالدو (31 عاما) اتفق مع الأطباء والطاقم التدريبي للفريق على «عودة تدريجية»، ما يعني أنه سيشارك لبعض الوقت في مباراة أوساسونا ولن يخوض المباراة كاملة على أن يزيد من عدد دقائق المشاركة في المباريات التالية. لكن عدم المشاركة في مباراة كاملة يبدو أمرا سيئا للغاية لرونالدو الذي اعتاد على المشاركة في المباريات كاملة، وهو ما جعله عرضة لبعض الانتقادات في الماضي، لأن هذا كان يتسبب في إصابات أو إجهاد في أوقات حاسمة ومؤثرة في نهاية الموسم وظهر هذا خلال المواسم الأخيرة التي لم يستطع فيها مساعدة الريال معظم الأوقات في نهاية الموسم. وقال رونالدو، في مقابلة صحفية أجريت معه نهاية الموسم الماضي: «في رأسي، أعتقد أنني ما زلت صبيا وبصحة جيدة. يخبرني الناس أحيانا بأنه من الضروري أن أتوقف، وأعدهم بأنني سأدرك في السنوات المقبلة الموعد المناسب للاعتزال».

ويتشابه الأمر بالنسبة لميسي الذي غادر معسكر المنتخب الأرجنتيني قبل أيام بسبب إصابته بإجهاد عضلي في الساق اليسرى. ونصح الأطباء نجم التانغو بتخفيف الحمل التدريبي. واستأنف ميسي تدريباته أمس فقط بخوض مران برشلونة استعدادا للمباراة أمام ألافيس يوم السبت المقبل. وعانى ميسي في الموسم الماضي من الإصابة أكثر من مرة، لكنه كان يخوض التسعين دقيقة في كل مباراة لا يعاني فيها من الإصابة على غرار رونالدو أيضا. وقرر برشلونة إنفاق 120 مليون يورو لزيادة قدرة الفريق على المنافسة بعد حالة الترنح التي عانى منها في أواخر الموسم الماضي بسبب إجهاد اللاعبين لعدم وجود بدائل لهم على مقاعد البدلاء. وفي المقابل، كان الريال أقل كثيرا من حيث الانفاق في سوق الانتقالات هذا الصيف حيث اكتفى النادي الملكي باستعادة لاعبيه السابقين ألفارو موراتا وماركو أسينسيو كنجمين واعدين للفريق.