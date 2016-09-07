﻿نيمار يمنح البرازيل الفوز على كولومبيا… والأرجنتين بدون ميسي تتفادى الهزيمة بصعوبة

ساو باولو – رويترز: أحرز نيمار هدفا في الشوط الثاني ليقود البرازيل صاحبة الأرض للفوز 2-1 على كولومبيا وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي وانتزاع المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وبدأت البرازيل المباراة بشكل مثالي وسجلت بعد 80 ثانية عندما ارتقى المدافع ميراندا لركلة ركنية وسجل هدفه الأول في 33 مباراة دولية مع منتخب بلاده. وسيطرت البرازيل، التي كانت تخوض مباراتها الثانية تحت قيادة المدرب تيتي، على الشوط الأول وضغطت بقوة على كولومبيا لكنها عانت في صناعة فرص خطيرة ودفعت الثمن عندما تعادل الفريق الزائر على عكس سير اللعب في الدقيقة 35. ونفذ خيميس رودريغز لاعب ريال مدريد الركلة الحرة ووضع المدافع البرازيلي ماركينيوس الكرة بطريق الخطأ في مرماه. واستغل نيمار تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية متقنة في مرمى الحارس ديفيد أوسبينا في الدقيقة 73. وهذا الهدف 48 لنيمار في 72 مباراة دولية ليعادل عدد أهداف زيكو صاحب المركز الرابع في قائمة هدافي البرازيل عبر التاريخ. وهذه أول مرة تحقق فيها البرازيل فوزين متتاليين في التصفيات الجارية لأمريكا الجنوبية. وقال أليسون حارس البرازيل: «نحن نتحلى بثبات كبير في المستوى في آخر مباراتين. أصبحنا أكثر قوة ونستحق التهنئة بعدما تقدمنا من جديد بعد التراجع الذي حدث».

وأصبح رصيد البرازيل 15 نقطة لتتقدم بفارق الأهداف على الأرجنتين التي انتزعت التعادل 2-2 مع فنزويلا بشق الأنفس، بينما تتأخر كولومبيا بفارق نقطتين وتحتل المركز الرابع. وتتصدر أوروغواي، التي فازت 4-صفر على باراغواي، التصفيات المكونة من عشرة منتخبات برصيد 16 نقطة. وبقيت الإكوادور في المركز الخامس بالتصفيات برصيد 13 نقطة بعد خسارتها 2-1 أمام بيرو في ليما. وتقدم كريستيان كويفا بهدف لبيرو من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وأدرك غابرييل أتشيلير التعادل بعد عشر دقائق. لكن ريناتو تابيا سجل هدفه الدولي الأول قبل 12 دقيقة من النهاية لتحقق بيرو فوزها الثاني فقط خلال ثماني مباريات بالتصفيات. وتعادلت تشيلي بطلة أمريكا الجنوبية بدون أهداف مع بوليفيا وتحتل المركز السابع في التصفيات. وتتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ويلعب الخامس مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا.