﻿تصفيات آسيا: السعودية الناجي الوحيد من مقصلة السقوط العربي في الجولة الثانية

عواصم – الأناضول: شهدت الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018، سقوطا لجميع المنتخبات العربية، باستثناء المنتخب السعودي الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي. ويشارك في المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية خمس منتخبات عربية، هي السعودية وقطر وسوريا والإمارات والعراق.

ففي المجموعة الأولى، سقط المنتخب القطري على ملعبه ووسط جمهوره أمام نظيره الأوزبكي بهدف بدون رد، ليتذوق مرارة الهزيمة الثانية على التوالي بعد هزيمة الجولة الأولى أمام إيران بهدفين دون رد. بينما اكتفى المنتخب السوري بالخروج بنقطة التعادل من ضيفه الكوري الجنوبي، بعدما تعادل معه سلبا، ليفشل في تحقيق الفوز بعد هزيمته في الجولة الأولى من أوزبكستان بهدف دون رد.

وفي المجموعة الثانية، تلقى المنتخب الإماراتي هزيمته الأولى بعدما خسر من ضيفه الأسترالي بهدف دون رد، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز في الجولة الأولى على اليابان في عقر دارها بالعاصمة طوكيو بهدفين لهدف. وكان المنتخب السعودي، الناجي الوحيد من مقصلة السقوط العربي بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي بالتصفيات بفوزه على العراق 2/1، بينما كان انتصاره الأول على تايلند 1/0. واللافت للنظر أن الأهداف الثلاثة التي سجلها المنتخب السعودي خلال مباراتيه، كانت جميعها من ركلات جزاء، سجلها نواف العابد.

وحصل المنتخبان الإيراني والصيني على نقطة من التعادل سلبا في المجموعة الأولى، لتفشل إيران في تحقيق انتصارها الثاني بعدما فازت في الجولة الأولى على قطر 2/0، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الصين من تحقيق فوزها الأول بعد هزيمتها في الجولة الأولى من كوريا الجنوبية 2/3. أما المنتخب الياباني فقد استعاد عافيته بتغلبه على تايلند بهدفين دون رد، بعد هزيمته في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من الإمارات 1-2. وبعد انتهاء الجولة الثانية، تتصدر أوزبكستان المجموعة الأولى بـ6 نقاط، تليها إيران بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، ثم الصين بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن سوريا، وأخيرا قطر بلا رصيد.

أما المجموعة الثانية تصدرتها أستراليا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن السعودية، ثم اليابان برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات، ثم العراق بلا رصيد بفارق الأهداف عن تايلند.

وتخوض قارة آسيا التصفيات ضمن مجموعتين تضم كل منهما 6 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث في الملحق الآسيوي، على أن يلعب الفائز مع خامس قارة أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، وهو ما سيحدده الفيفا في وقت لاحق.