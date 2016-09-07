﻿تصفيات أوروبا: المجموعة الأولى

فجر منتخب بيلاروسيا مفاجأة كبيرة بتعادله مع ضيفه الفرنسي سلبا في مستهل مباريات المجموعة الاولى. ورغم فارق الإمكانات والتاريخ إلا أن بيلاروسيا تمكن من منع المنتخب الفرنسي من تسجيل أي هدف ليحصل كل منهما على نقطة. يذكر أن المنتخب الفرنسي شارك في «يورو 2016» وحصل على المركز الثاني اثر خسارته من البرتغال بهدف نظيف في المباراة النهائية، في حين لم تشارك بيلاروسيا في بطولة كبرى منذ نالت استقلالها من الاتحاد السوفيتي. والتقى الفريقان أربع مرات منذ 2010، وفازت فرنسا في مباراتين وفازت بيلاروسيا في مباراة وتعادلا في واحدة. وتلتقي فرنسا مع بلغاريا يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الجولة الثانية، فيما تواجه بيلاروسيا هولندا في اليوم ذاته. وخيم التعادل 1/1 بين المنتخب السويدي وضيفه الهولندي. وتقدم المنتخب السويدي بهدف ماركوس بيرغ في الدقيقة 43 قبل أن يتعادل المنتخب الهولندي عن طريق ويسلي شنايدر في الدقيقة 67. وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في منافسات التصفيات. يذكر أن المنتخب الهولندي فشل في التأهل لنهائيات «يورو 2016»، فيما تأهلت السويد للبطولة ولكنها خرجت من دور المجموعات. وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين ترجع لتصفيات «يورو 2012» عندما فاز المنتخب السويدي 3/2. ويلتقي المنتخب السويدي مع مضيفه لوكسمبورغ يوم 7 اكتوبر المقبل في الجولة الثانية فيما يستضيف المنتخب الهولندي نظيره البيلاروسي. وانتزع منتخب بلغاريا فوزا صعبا من ضيفه لوكسمبورغ 4/3. وسجل أهداف منتخب بلغاريا ديميتار لانغيلوف ومارسيلينيو وايفيلين بوبوف واليكسندر تونيف في الدقائق 16 و65 و79 والثانية من الوقت بدل الضائع. فيما سجل أهداف لوكسمبورغ أوريلين يواخيم (هدفين) في الدقيقتين 60 و62 وفلوريان بوهنيرت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.