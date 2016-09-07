﻿مونديال 2018: هزيمة البرتغال بطل أوروبا أمام سويسرا وتعادل مخيب لفرنسا الوصيف

عواصم – رويترز: سجلت سويسرا هدفين متتاليين لتهزم البرتغال بطلة أوروبا 2-صفر في المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018، لتلحق بها أول هزيمة في مباراة رسمية خلال عامين تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس.

وأحرز بريل إمبولو (19 عاما) هدفا بضربة رأس في الدقيقة 23 ثم ضاعف أدمير محمدي التقدم بعد ست دقائق حيث بدا دفاع البرتغال، الذي كان صلبا في بطولة أوروبا قبل نحو شهرين، مفككا. واستعادت البرتغال، التي غاب عنها مهاجمها الأبرز وهدافها التاريخي كريستيانو رونالدو، التوازن وسيطرت على بقية فترات المباراة لكن بدون خطورة على المرمى. وأهدر ناني فرصة خطيرة للبرتغال عندما قابل كرة عرضية من ريكاردو كواريزما ووضع الكرة من مدى قريب في القائم بالدقيقة 82. ونفذت البرتغال 27 محاولة على مرمى سويسرا مقابل ثماني محاولات فقط لأصحاب الأرض، كما حصلت على 11 ركلة ركنية مقابل واحدة لسويسرا. وعين سانتوس مدربا للبرتغال في سبتمبر أيلول 2014 ولم يخسر في 14 مباراة رسمية، منها سبع في تصفيات بطولة أوروبا وسبع بالنهائيات. وطرد لاعب وسط سويسرا غرانيت تشاكا بعد حصوله على إنذارين في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الثاني. وقال سانتوس: «في أول 20 دقيقة لم تكن سويسرا تلعب جيدا لكنها سجلت هدفا وبعد ذلك لعبت بأسلوب منتخب البرتغال في الدفاع بقوة. كان المنافس أكثر واقعية وفعالية». وأضاف: «أنا متأكد أننا سنبدأ نحقق الانتصارات، وأنا مقتنع أننا سنصل إلى نهائيات كأس العالم». وإلى جانب رونالدو، الذي لا يزال يتعافى من إصابته في نهائي بطولة أوروبا 2016، افتقدت البرتغال أيضا ريناتو سانشيز لاعب الوسط بينما غاب شيردان شاكيري هداف سويسرا أيضا. وظهرت البرتغال بشكل أفضل حتى حصلت سويسرا على ركلة حرة في الدقيقة 23. وحاول الحارس روي باتريسيو إبعاد الكرة قبل أن يتابع إمبولو، المولود في الكاميرون، ويسجل الهدف الأول. وقبل أن تتعافى البرتغال من الهدف تقدم هارس سيفيروفيتش ناحية اليمين ومرر الكرة في الوسط إلى محمدي غير المراقب الذي سدد بقوة في مرمى أبطال أوروبا. وأشركت البرتغال جواو ماريو وأندريه سيلفا مع بداية الشوط الثاني وواصلت الضغط لكنها أخفقت في تقليص الفارق حتى النهاية وأهدرت أكثر من فرصة عن طريق كواريزما وماريو وناني.

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها، اقتنص لاتفيا فوزا غاليا من ملعب مضيفه لاتفيا 1/صفر. ويدين لاتفيا بالفضل لمهاجمه فاليريس سابالا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 48. وخيم التعادل السلبي على مباراة جزر فارو مع ضيفه المجري. وفجر بذلك جزر فارو، الذي لم يسبق له المشاركة في أي بطولة رسمية، مفاجأة كبيرة وخطف نقطة من منتخب المجر صاحب الصولات والجولات سواء في كأس العالم أو في كأس الأمم الأوروبية.