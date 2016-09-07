﻿«قفص» عرض فني صادم مضموناً وتجسيداً يهشّم طغيان الذكورية

بيروت – «القدس العربي»: عرض مسرحي يتميز بالجرأة الكبيرة بدأ في بيروت بتوقيع من المخرجة لينا أبيض التي زادت على مسيرتها في نقل شؤون وشجون النساء إلى المسرح علامة إضافية ستشكل محطة فنية. حين أصدرت الكاتبة اللبنانية جمانة حداد المعروفة بالجرأة في خوض موضوعات محرمة في مجتمعنا مسرحية «قفص» العام الماضي تلقفتها لينا أبيض التي كانت منشغلة منذ طفولتها بالسؤال التالي: لماذا تطيل النساء مدة إقامتهن خلف الستار الأبيض في عيادة الطبيب النسائي؟ فوالدها كان طبيباً نسائياً. سؤال الطفولة كبر ودعمته مشاهدات الحياة وتجاربها وذكورية المجتمع وقهره الأبدي للنساء، ووضعه نص حداد على سكة التجسيد.

عرض «قفص» مشغول بالإبرة والخيط. كل غرزة تصل إلى حيث يجب. ممثلات خمس، وممثل يهتم بأناقة المكان الذي هو عيادة نسائية، تؤكده طاولتا الفحص. مسرح مكشوف للمتفرجين، بدأ العرض بموسيقى حيوية جميلة، وإذ ببطلاته الخمس ينزلن من بين الجمهور وصولاً إلى الخشبة. كنّ في أزياء أميرات القرن السادس عشر. صعدن الخشبة تبخترن برقي، نظرت كل منهن بتركيز ومباشرة إلى الجمهور، وغادرن تباعاً. صوت نسائي يروي ما بات ممكناً: المديرة تتحرش بالسكرتير؟ وفتاة تقلب الأدوار فتقصد المعاملتين «في شباب روسية مثل طرابين الحبق».

بطلات العرض متفاوتات في الشكل والعمر والحيوية، وهنّ «لما» العانس، «هبة» المومس، «يارا» المثلية، «زينة» المنقبة، «عبير» الممتلئة. تؤدي هذه الأدوار كل من رندة كعدي، مرسيل أبو شقرا، ديما الأنصاري، دارين شمس الدين، وميرا صيداوي. بعد الراوية التي قدمت المستحيل – الممكن من تحرش النساء بالرجال، حضرت المجموعة الأولى إلى العيادة النسائية. وبدأت الرسائل الواضحة تتوالى من جنسية، طبية، عاطفية، إنسانية، اجتماعية، فلسفية، نفسية وغيرها. «بتعرف حكيم». «حكيم شو رأيك»؟ «دخلك حكيم»؟ «إنو حكيم»؟ عيادة الطب النسائي تحولت إلى ألف ليلة وليلة من الحكايات والأسئلة والعادات والسلوكيات الاجتماعية التي تأسر النساء ضمن قفص وصولاً لخنقهن. «زينة» المنقبة تروي حكايتها مع العيب والعورة والنقاب الذي حُبست فيه منذ عمر 11 سنة. «عورة. فتنة. العلّة بالرجال والقصاص إلي». «بسرق الهوا سرقة كأنو مش حقي اتنفس». تخاطب ربها في مصابها وتتمنى «زينة» الموت رغبة بمقابلة خالقها: «مش مصدقة موت وأطلع لعندو لسمعو كلمتين نضْاف».

في تناوب للأدوار بين الثلاثي النسائي الذي يشغل المسرح تنبري «يارا» المثلية لتقول لطبيبها «حكيم أنا بحب المرا». وتذهب في بحث اجتماعي ليتبين لها حتى المؤيدين لحقوق المثليين «ما بيرضوا حدا من ولادن يكون مثلي». كثيرون ينصحونها بالعلاج، ويقصفونها بالدعاء «الله يشفيكي». تصف طفولتها بـ «كتير طبيعية»، وترفض فرويد ونظرياته جملة وتفصيلاً.

إلى دور «عبير» الممتلئة الذي وصل مع بعض من الفكاهة. والدة «عبير» مصرية، وهي تمزج بين اللهجتين. وتنطق بالكثير من الأوصاف والكلمات المصرية التي ترددها والدتها حول بدانتها وهي غاية بالفكاهة للمتلقي، والقساوة على البدين. عبارات ضجت بها الصالة ضحكاً. مآسيها لا تُعد منها الصحي عندما شخص لها الطبيب خلو عينيها من الدمع! «يعني أنا بنوح»؟ تمنت لو ولدت في القرن السادس عشر حين كانت الصحة هدية من عند الله. «عبير» تحكي بشفافية وصدق رغبتها في أن يلتفت إليها شاب، وفي أن تكون يوماً أنثى مرغوبة بنظر أحدهم. تشكي حرمانها العاطفي وتتلوع منه ومن جسدها.

إلى المشهد الثاني من العرض تدخل «لما» العانس و«هبة» المومس. الأولى ولجت القفص بترغيب وترهيب الأهل والمجتمع. تكره جسدها الذي أقنعوها بأن تحافظ عليه «كرمال العريس»؟ بعد سرد لمقولة «الدوموازيل» التي يتمسك بها المجتمع، ونظرته المشفقة على من «لم يهجم نصيبها» تمنت «لما» لو تزوجت أول وآخر عريس أرمل وعجوز تقدم لها. صفة أرملة أفضل «ألف مرّة من عانس». «هبة» المومس التي ظهرت شكلاً وصوتاً أقرب للرجل خاصة مع تدخين السيجار، وصفت نفسها بأنها من عائلة فقيرة من سبعة أبناء. تساءلت أليس من الأفضل أن لا ينجب الفقراء؟ صدفة قررت أن تكون مومسا وفرحت بورقة المئة دولار الخضراء. «مش أحسن من جوز عمتي اللي صرلو سنتين بيدق فيي ببلاش»؟ نطقت «هبة» بجملة تعبر عن كثير من النساء المتزوجات رغماً عنهن «اكتر النسوان بيعضو ع جرحن لما ينوجعو أنا لما بنوجع بعوي».

عرض غير مسبوق في جرأته، تمثلت رمزيته بحقائب اليد الصغيرة بألوان مختلفة حملتها النساء الخمس. هي رمزية مقصودة من الكاتبة ولم نرها على الخشبة. كذلك كان حال مشاهد الإحساس الجنسي التي توزعتها الممثلات كل على طريقتها. مصطلح الحرية ومن هو الحر تردد في صيغ مختلفة خلال العرض. وكانت الحصيلة «كلنا بالقفص ناطرين نندبح مثل الدجاج».

تستمر عروض «قفص» حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع على مسرح مترو المدينة.