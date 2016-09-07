﻿العثور على خنفساء داخل سحلية ابتلعتها حية قبل 48 مليون سنة

■ فرانكفورت ـ د ب أ:عثر علماء الحفريات في ألمانيا على سحلية تغذت على خنفساء قبل أن تلتهمها حية قبل نحو 48 مليون سنة.

وقال باحثو جمعية سنيكنبرج الألمانية في فرانكفورت الأربعاء إنهم وجدوا سحلية بطول نحو 20 سنتمتراً في معدة حفرية ثعبان عثروا عليه أثناء عمليات الحفر والتنقيب في حفرة ميسيل الشهيرة في ولاية هيسن وسط ألمانيا وعثروا على خنفساء داخل السحلية.

وحسب الجمعية فليس هناك على مستوى العالم سوى حفرية واحدة مشابهة لهذه الحالة «فحيث إن المعدة تهضم ما في داخلها بسرعة وحيث إن السحلية التي داخل معدة الثعبان في حالة جيدة فإننا نعتقد أن الثعبان نفق بعد يوم أو يومين فقط من تناوله السحلية ثم هبط في قاع بحيرة ميسيل حيث ظل محتفظاً بحالته تقريباً» حسبما أوضح كريستر سميث الباحث في الجميعة.