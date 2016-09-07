فرنسا.. سجن 6 أشهر وغرامة مالية لشخص صاح “الله أكبر” فوق قاربه





فرنسا- الأناضول- حكمت محكمة الجزاء في ولاية مرسيليا، جنوبي فرنسا، بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو، لشخص صاح عبر مكبّر صوت بـ “الله أكبر” من قاربه الذي كان يستقله في 27 تموز/ يوليو الماضي بمدينة “كاسيس″ (جنوب).

وقررت المحكمة أن الشخص بهذه العملية “أخاف من بجواره”، وأنه “استخدم قاربه كسلاح” و”تورط بحادث عنف مسلح”.

وكان الادعاء طالب المحكمة بسجن المتهم لعام كامل إلى جانب غرامة مالية قدرها ألف و500 يورو.