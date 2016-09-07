انفجارات في صنعاء جراء غارات لمقاتلات التحالف العربي





صنعاء- د ب أ- هزّت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن ثلاث غارات جوية استهدفت معسكر النهدين، ودار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر، شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة.

وفي محافظة عمران (50 كم شمال صنعاء) أوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع متفرقة للحوثيين وقوات صالح، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.