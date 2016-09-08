إسرائيل تقصف مواقع سوريّة بعد سقوط قذيفة في الجولان

القدس- رويترز- قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات هاجمت أهدافاً في سوريا اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال خمسة أيام، بعد أن سقطت قذيفة مورتر طائشة من القتال بين الفصائل في سوريا في مرتفعات الجولان.

ولم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء القصف.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش في بيان “استهدف سلاح الجو الإسرائيلي قاذفات صواريخ مورتر تابعة للقوات المسلحة السورية في مرتفعات الجولان السورية الشمالية”.

وتقع المنطقة التي سقطت فيها القذيفة بالقرب من المناطق التي يدور فيها القتال في سوريا.

وسبق أن ردّ الجيش الإسرائيلي بطريقة مماثلة عندما سقطت قذائف على الجولان.

وكانت المرة السابقة يوم الأحد عندما هاجم الطيران الإسرائيلي مواقع سوريّة بعد سقوط عدد من القذائف على مرتفعات الجولان.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمّتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.