ترامب يشيد ببوتين ويصفه بأنه “أكثر زعامة” من أوباما ويتعهد بتعزيز قدرات الجيش في حالة فوزه بالرئاسة

واشنطن- فيلادلفيا- د ب أ- رويترز- أشاد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه انه “زعيم أكثر من” من نظيره الأمريكي باراك أوباما.

وقال ترامب، الذي تحدث خلال ندوة تليفزيونية، إنه يكن احتراما كبيرا للروس وإنه سيكون له “علاقة رائعة” مع بوتين.

وتابع: “أعتقد أنني سأكون قادرا على التعامل معه… إنه زعيم أكثر بكثير من رئيسنا (أوباما)”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستفيد من وجود علاقة جيدة مع روسيا، “فموسكو تريد تدمير تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشدة مثلما تريد الولايات المتحدة”.

وقال ترامب: “ألن يكون رائعا إن استطعنا العمل على ذلك معا؟ ألن يكون ذلك شيئا رائعا؟”.

وقال ترامب أيضا إن بوتين لديه “سيطرة قوية جدا” على بلاده، مشيرا إلى أنه “نظام سياسي” مختلف للغاية لم يعجبه.

وعقد المنتدى في نيويورك أمام جمهور حي وبث على شاشات التلفزيون في وقت ذروة على شاشة شبكة (إن.بي.سي نيوز) الأمريكية.

ومن جهة أخرى، تعهد ترامب الأربعاء بتعزيز قدرات الجيش الأمريكي في الوقت الذي يتبارى فيه مع منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بشأن من سيكون أكثر أهلية على قيادة القوات المسلحة كقائد أعلى للجيش.

ومدعوما باستطلاعات الرأي التي أظهرت إحرازه لبعض التقدم وتقليص الفارق مع كلينتون صور ترامب نفسه في كلمة ألقاها في فيلادلفيا بأنه مدافع عن القيم الجمهورية التقليدية المتعلقة بالأمن القومي ولكن بإحجام واضح عن شن حروب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال إنه سيطلب من قادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في حالة فوزه بانتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تقديم خطة خلال 30 يوما لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه قال إن أي إجراء سيكون “متوافقا مع الواقع″ ولن يشمل “الإطاحة بأنظمة دون خطة لما بعد ذلك”.

وأضاف “أقترح سياسة خارجية جديدة تركز على تعزيز المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة وتدعم الاستقرار الإقليمي وتخفف التوتر في العالم. هذا يتطلب إعادة النظر في السياسات الفاشلة السابقة.”

ودعا ترامب إلى تزويد الجيش بمئات جديدة من السفن الأمريكية الجديدة والطائرات والغواصات وتعهد بتدريب آلاف أخرين من القوات القتالية بالإضافة إلى تطوير منظومة دفاع صاروخية “بأحدث التكنولوجيا” بدءا بتحديث 22 طرادا بحريا بتكلفة تبلغ نحو 220 مليون دولار للقطعة الواحدة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات لم تواجهها من قبل من أعداء مثل الإسلاميين المتطرفين وكوريا الشمالية والصين.

واتهم أوباما بأنه يرعب في تقليص حجم الجيش إلى 450 ألف جندي. وقال ترامب إنه سيزيد حجم القوات الأمريكية إلى 540 ألفا. وكرر دعوة الرئيس الأمريكي الراجل رونالد ريجان لتحقيق “السلام من خلال القوة”.