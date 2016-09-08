مذكرة توقيف بحق مرشحة حزب الخضر للانتخابات الرئاسية الامريكية

شيكاغو- أ ف ب- أصدرت سلطات ولاية نورث داكوتا (شمال الولايات المتحدة) الاربعاء مذكرة توقيف بحق مرشحة حزب الخضر للانتخابات الرئاسية جيل ستاين بتهمة التخريب وذلك غداة اقدامها على رش جرافة بطلاء خلال تظاهرة ضد خط انابيب يرفضه سكان المنطقة الاصليين.

وستاين التي تمنحها استطلاعات الرأي 5% من اصوات الناخبين على الصعيد الوطني متهمة بارتكاب جنحتين تصل عقوبتهما الى السجن لمدة 30 يوما و/او دفع غرامة قيمتها 1500 دولار. والتهمتان هما رش الجرافة بطلاء والتعدي على املاك خاصة، بحسب شرطة مقاطعة مورتون حيث جرت الوقائع المتهمة بها المرشحة الرئاسية.

كذلك فان اجامو باراكا المرشح مع ستاين لمنصب نائب الرئيس يواجه نفس التهمتين، ذلك انهما شاركا سويا الثلاثاء في تظاهرة ضد بناء خط لانابيب النفط في قلب السهوب الشاسعة في داكوتا قرب محمية لقبيلة سيو المناهضة لهذا المشروع.