رئيس منظمة الأسلحة الكيميائية يصف تقارير عن هجوم بالغاز في حلب بالمزعجة

سول- رويترز- قال أحمد أوزومجو رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس إن المنظمة ستجري تحقيقا حول ما يشتبه بأنه هجوم بغاز الكلور في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب السورية واصفا الأنباء التي أفادت بوقوع الهجوم بأنها تبعث على الانزعاج.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تلقي بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجمات سابقة بالغاز السام.

وقال الدفاع المدني السوري الذي يعمل في مناطق تسيطر عليها المعارضة إن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة أسقطت براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور يوم الثلاثاء في حلب مما تسبب في إصابة 80 شخصا بالاختناق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأربعاء أن شخصا توفي نتيجة الهجوم.

وقال أوزومجو للصحفيين في سول حيث يشارك في منتدى أمني “التقارير الأخيرة عن استخدام الكلور مزعجة” في إشارة إلى الهجوم في حلب.

وأضاف أن المنظمة ستستخدم كل السبل المتاحة للتحقيق في المزاعم عن استخدام الغاز السام في الهجوم وتقديم النتائج إلى الدول الأعضاء باتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ونفى مصدر عسكري سوري أمس الأربعاء اتهامات بأن الجيش شن هجوما بغاز الكلور في حلب واصفا الاتهامات بأنها محاولة من المعارضة لصرف الانتباه عن الهزائم التي منيت بها.