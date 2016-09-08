توقيف لبناني في الارجنتين مطلوب من واشنطن وبرازيليا

بوينوس ايرس- أ ف ب- اوقف لبناني اصدرت الولايات المتحدة والبرازيل بحقه مذكرة توقيف وبحوزته وثائق مزورة في وقت متاخر ليل الاربعاء في مطار ايزيزا في بوينوس ايرس، على ما افادت الصحافة الارجنتينية.

وأوردت وكالة “تيلام” أن سلطات الهجرة في المطار كشفت الرجل وهو يحاول الدخول إلى الارجنتين بجواز سفر مزور من باراغواي باسم خليل محمد السيد، واوقفته.

وتابع المصدر ان اسمه كان مدرجا على قائمة مطلوبين في الولايات المتحدة حيث صدر بحقه امر توقيف لاستجوابه في مسائل ارهاب.

كما انه مطلوب في البرازيل حيث هو متهم بتهريب المخدرات وبيع أسلحة.

واوضحت الوكالة انه تم توقيفه بعد مقارنة قوائم الشرطة الدولية “انتربول” مع قوائم سلطات الهجرة الارجنتينية.

واودع الموقوف اللبناني السجن في ايزيزا قرب المطار حتى يتمكن القضاء الارجنتيني من التحقيق معه.