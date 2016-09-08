رئيس الإمارات يعود للبلاد بعد رحلة خاصة

دبي- رويترز- ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة خاصة خارج البلاد وذلك في تقرير نادر عن تحركات الشيخ خليفة منذ إصابته بجلطة في 2014.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن المكان الذي سافر إليه الرئيس.

ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

وفي أغلب فترات العقد الماضي قاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والشقيق الأصغر للشيخ خليفة مفاوضات ممثلا للإمارات في قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.