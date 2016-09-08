زعماء آسيا والمحيط الهادئ يناقشون النزاعات الإقليمية وتجارب كوريا الشمالية الصاروخية

فينتيان- د ب أ- من المتوقع أن تهيمن نزاعات بحر الصين الجنوبي والتجربة الصاروخية الأحدث لكوريا الشمالية والإرهاب، على المناقشات بين زعماء دول قارة آسيا والمحيط الهادي المقرر عقدها في لاوس الخميس.

وسيحضر قمة شرق آسيا قادة رابطة دول جنوب شرق اسيا (آسيان) البالغ عددهم 10 ونظراؤهم من الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا.

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع القادة عن الحاجة إلى التنفيذ الكامل لتطبيق عقوبات على كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان يوم الاثنين الماضي.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودس: “نريد أن نتأكد من أننا قطعنا جميع الطرق التي تحاول كوريا الشمالية التمسك بها لمحاولة التهرب من العقوبات والحصول على العملة، كي يدفعوا التكلفة الكاملة عن أفعالهم”.