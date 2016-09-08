مصدر قضائي: احتجاز اثنين آخرين بعد اكتشاف سيارة بها اسطوانات غاز في باريس
باريس- رويترز- قال مسؤول قضائي الخميس إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل وامرأة فيما يتعلق بالعثور على سيارة تحتوي على سبع اسطوانات غاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام في باريس.
واعتقل الاثنان مساء الأربعاء ولم تتوفر بعد مزيد من التفاصيل.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على رجل وامرأة آخرين على طريق سريع أمس الثلاثاء في جنوب فرنسا فيما يتصل بالسيارة التي تم العثور عليها يوم السبت الماضي ولا يزالان قيد الاحتجاز.
ولم يكن بالسيارة جهاز تفجير وعثر عليها على ضفة نهر السين في طريق كيه دو مونتبيلو على مسافة أمتار من كاتدرائية نوتردام إحدى أكثر مناطق الجذب السياحي في العاصمة الفرنسية. وعثر كذلك على وثائق مكتوبة باللغة العربية في السيارة.
وقتل أكثر من 200 شخص في هجمات نفذها إسلاميون متشددون في فرنسا خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة.
وما زالت فرنسا في أعلى حالات التأهب بعد دعوة تنظيم الدولة الإسلامية لأنصاره لمهاجمة هذا البلد الذي يشارك في قصف قواعد التنظيم في العراق وسوريا.
…. اما بعد : فهذه التفجيرات التي لا طائل منها يجب ان تتوقف بشكل او اخر ، ففرنسا كغيرها من الدول لن تعجز عن ايقافها ، بيد ان الشرع لا يقرها اصلا ولا حتى القانون العادل ، ان كان هناك قانون دولي عادل ، وانا اتحدي ايا كان ان يات بدليل واحد من القران او السنة او بقية مصادر التشريع ، حتى العرف فانه لا يقر قتل الابرياء ، من المسلمين وغيرهم …في حين ان فرنسا اصبحت ملاذا امنا للكثير من المسلمين سياسين وفقهاء ولاجئين. ووو..
لسنا بصدد ما صنع الفرنسين كما قال الفيلسوف الفرنسي ، فاصله الفرنسي وحرية الراي رداءا يحميه . ..ولكن هذه الاعمال التي لم ينص عليهاالشرع ولا القانون ـــــــــــــ الا القانون الفرنسي في ما يتعلق بحقبة الاستعمار والتي لم يعلن توبة عنها بعد ــــــــ فانها تبرر ما يحدث في دول العالم جمعاء مسلمة وغير مسلمة ؛ من تضيق الخناق على الناس خصوصا المسلمين ـــ وتزيد كراهية المسلمين والخوف منهم ،اذا انهم يعتبرون ان المسلمين هم السبب الرئيسي في التضيق عليهم ، ، فيكرهون الاسلام والمسلمين والعربان بشكل عام ، ويزيدون الكراهية ، ناهيك عن وضع المسلمين في سلة واحدة صالحهم والطالح سواء … وللحديث بقية .. نقلا كتاب ( ارفعوا ايديكم عن الاسلام )