مصدر قضائي: احتجاز اثنين آخرين بعد اكتشاف سيارة بها اسطوانات غاز في باريس

باريس- رويترز- قال مسؤول قضائي الخميس إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل وامرأة فيما يتعلق بالعثور على سيارة تحتوي على سبع اسطوانات غاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام في باريس.

واعتقل الاثنان مساء الأربعاء ولم تتوفر بعد مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على رجل وامرأة آخرين على طريق سريع أمس الثلاثاء في جنوب فرنسا فيما يتصل بالسيارة التي تم العثور عليها يوم السبت الماضي ولا يزالان قيد الاحتجاز.

ولم يكن بالسيارة جهاز تفجير وعثر عليها على ضفة نهر السين في طريق كيه دو مونتبيلو على مسافة أمتار من كاتدرائية نوتردام إحدى أكثر مناطق الجذب السياحي في العاصمة الفرنسية. وعثر كذلك على وثائق مكتوبة باللغة العربية في السيارة.

وقتل أكثر من 200 شخص في هجمات نفذها إسلاميون متشددون في فرنسا خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة.

وما زالت فرنسا في أعلى حالات التأهب بعد دعوة تنظيم الدولة الإسلامية لأنصاره لمهاجمة هذا البلد الذي يشارك في قصف قواعد التنظيم في العراق وسوريا.