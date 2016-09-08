قوات الاحتلال تطلق النار شرق قطاع غزة

غزة- (د ب أ)- أفادت تقارير فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت الخميس أراض زراعية ومنازل شرق قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق القطاع أطلقوا النار صوب أراض زراعية ومنازل شرق حي الزيتون، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتشهد منطقة الشريط الحدودي شرق غزة تحركات غير اعتيادية لآليات وجرافات عسكرية إسرائيلية من حين لآخر دون أن تعلن إسرائيل أسبابا واضحة لذلك.