المرصد: قصف تركي يقتل ستة مقاتلين أكراد في شمال غرب سوريا

بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفا من جانب الجيش التركي أسفر عن مقتل ستة من قوات الأمن الكردية الليلة الماضية في منطقة بشمال غرب سوريا تسيطر عليها جماعات كردية.

وتخضع منطقة عفرين في شمال غرب سوريا لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تهيمن على مساحات واسعة من شمال البلاد.

وبدأت تركيا الشهر الماضي عملية توغل في شمال سوريا في منطقة على بعد نحو 100 كيلومتر شرقي عفرين لمنع وحدات حماية الشعب من توسيع نطاق الأراضي التي تهيمن عليها ولطرد تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة الحدود.

واعتبر بيان للسلطات الكردية في عفرين الهجوم “استفزازا وتحريضا عسكريا من قبل الجيش التركي لإشعال نار الحرب.” وأضاف البيان “وسوف نقوم بالرد المناسب… في حال تكرار مثل هذه الاعتداءات.”

وتخشى تركيا من أن يؤدي تزايد نفوذ الأكراد في شمال سوريا إلى إذكاء النزعة الانفصالية بين الأقلية الكردية على أراضيها. ويقاتل حزب العمال الكردستاني المحظور منذ ثلاثة عقود للحصول على حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا.

ووحدات حماية الشعب شريك مهم للولايات المتحدة في حملتها للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وتعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.