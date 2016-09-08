فنان سعودي يُشعل شمعة في كنيسة لزوجته اللبنانية ويثير موجة انتقادات حادة

بيروت ـ خرجت الفنانة اللبنانية، ليلى إسكندر، عن صمتها، وردت بقوة على منتقديها، بسبب زوجها السعودي، معبرة عن استيائها من تصرف العديد منهم.

وطالت انتقادات كثيرة الفنانة ليلى إسكندر بعد قيامها بنشر صورة لزوجها الفنان يعقوب الفرحان، وهو يشعل شمعة في مزار ديني في لبنان.

وفي مقطع فيديو، نشرته، ردّت ليلى على التعليقات، مؤكدة أنها ” عاطفية لأنها فنانة وليست عارضة أزياء”. معبرة عن استيائها من تصرفات البعض، مضيفة أنّ هناك كمية كبيرة من “قلة التهذيب وقلة التربية والفحش في الكلام”.

وأكدت أنها لا تسعى مطلقا لتغيير دين زوجها، وأنه دخل الكنيسة وأشعل شمعة احترامًا لها، لأنها كان لديها حالة وفاة.

وقالت إسكندر إنها لا تواجه أي مشكلة مع الدين، ولا أي مشكلة بينها وبين عائلتها وزوجها، بل المشكلة “في عقول بعض الناس”. بحسب تعبيرها.

وأعلنت الفنانة اللبنانية أنها بصدد رفع شكوى ضد أحد متابعيها بعد قيامه بنشر صورة لها، وهي تضع حلقا في أنفها، مؤكدة أنه ستصله شكوى من النيابة العامة في لبنان، بسبب إساءته لها.