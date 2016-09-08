أجمل حارسة شخصية

لندن ـ انتُخبت جندية تدعى شو شين من مدينة قوييانغ جنوب الصين، كانت تعمل في مجموعة G20 كأجمل “حارسة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وفي حين كان يجتمع أبرز القادة في العالم لمناقشة قضايا هامة في هانغتشو، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بالحديث عن هذه الحارسة الشخصية التي لفتت نظر الناس.

ويذكر أن صورة شو قد لاقت رواجاً كبيراً بعدما نشرت وكالة أنباء Xinahua مقالاً يحمل عنوان “من هو أقوى حارس شخصي في مجموعة G20″.

وقد ظهرت الشابة في الصورة وهي تقوم بحراسة السيارة التي يستخدمها رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي.

واللافت أنه خلال العام 2013، ورد إسم شو على لائحة أجمل 10 جنود في People’s Liberation