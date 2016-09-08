هذه مميزات أيفون 7 و7 بلس الجديد

لندن ـ أعلنت شركة آبل مساء الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر المطورين، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد والذي يحمل اسم آيفون 7 وآيفون 7 بلس، والذي يحمل 10 مميزات جديدة.

الهاتف سيتوفر باللون الأسود الجديد، إضافة إلى الذهبي والفضي والوردي الذهبي، وهو مقاوم للمياه والغبار، وتخلت الشركة عن سعة 16 غيغابايت، ويبدأ الهاتف بسعة 32 و128 و250 غيغابايت، وسيكون سعره بنفس سعر أيفون 6 إس أي 649 دولارا، و759 دولارا لأيفون 7 بلس.

هاتف أيفون 7 يضم نظام كاميرا جديد مع تثبيت بصري، F1.8 فتحة العدسة، استشعار 2MP الجديد الذي هو أسرع 60%، ويحوي 4 مصابيح لديها جهاز استشعار ووميض لجعل الصور في الإضاءة الاصطناعية تبدو أفضل. وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

يضم الهاتف كاميرا أمامية 7 ميغابكسل بتقنية HD وكاميرا خلفية 12 ميغابكسل بنفس التقنية، فيما يملك أيفون 7 بلس كاميراتين وعدستين تساهمان في ميزة التكبير.

أما تقنية الصوت فهي لأول مرة تضم مكبرات صوت بنظام “ستيريو”.

وفيما يتعلق بسماعات الأذن صممت بطريقة تجعل المستخدم يتحكم بالضوضاء، وهي لاسلكية، وتحوي أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء عندما تضعها في أذنك، ويمكنك استخدام “سيري” من خلال النقر مرتين عليها.