مورينيو يسعى لدفن الأحقاد مع جوارديولا

لندن ـ يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد لتحسين العلاقة بينه وبين المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وذلك يوم السبت بعد ديربي مانشستر المنتظر.

وحسبما جاء في صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن مانشستر يونايتد لا يريد التخلي عن عاداته القديمة والتي تتمثل بدعوة المدير الفني للفريق لخصمه بعد أي مباراة.

ولا يمانع مورينيو أن يقوم بدعوة بيب جوارديولا بعد ديربي السبت إلى مكتبه في أولد ترافورد لتبادل أطراف الحديث بعد نهاية المباراة بين الفريقين.

ومن المعروف أن هناك تنافسًا كبيرًا بين مورينيو وجوارديولا منذ مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 بين إنتر ميلان وبرشلونة والتي فاز فيها مورينيو مع إنتر ميلان وتأهل للنهائي وظفر باللقب على حساب بايرن ميونيخ، وبعدها أصبح مورينيو مدربًا لريال مدريد وخصما لجوارديولا مدرب برشلونة في ذلك الوقت.