اقتراح بإقامة مباراة بين بطلي السوبر في أوروبا وأمريكا الجنوبية

لندن ـ أفاد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الأربعاء بأنه قدم مقترحا لنظيره الأوروبي (اليويفا) بإقامة مباراة أو اثنين بين بطلي كأس السوبر الأوروبي، ريال مدريد الإسباني، وريكوبا سودأمريكانا، التي تعادل البطولة الأوروبية، ريفر بليت الأرجنتيني.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس المؤسسة الكروية الأكبر في القارة اللاتينية “أقترح إمكانية إقامة مباراة أو اثنين بين حامل لقب كأس ريكوبا سودأمريكانا والسوبر الأوروبي”.

وأشار الكونيمبول في بيانه إلى أن هذا المقترح ينوي إقامة “مباراة حقيقية بين الأندية البطلة” لأن البطولتين تضمان الفريقين الفائزين ببطولة الأندية الأكبر في قارته.

وكان ريال مدريد، بطل دوري الأبطال الموسم الماضي، قد توج بلقب السوبر الأوروبي هذا العام بعد الفوز على مواطنه إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي، بنتيجة (3-2) بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين.

أما ريفر بليت، حامل لقب كوبا ليبرتادوريس الموسم الماضي، فقد توج بلقب السوبر في القارة اللاتينية إثر تغلبه على سانتا في الكولومبي بنتيجة (2-1) في إجمالي المواجهتين.

وأكد دومينجيز “هذا سيعطي قوة أكبر للعلاقة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية دون شك”.

وأضاف بأنه يتمنى أن “يلقى هذا المقترح مكانا ضمن أجندة اليويفا” من أجل “التنسيق حول إقامة هذه البطولة” بين المؤسستين سويا.