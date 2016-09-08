الكويت تلغي صلاة عيد الأضحى في الساحات لدواعٍ أمنية

الكويت- د ب أ- كشفت مصادر كويتية مطلعة عن إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم الاثنين المقبل، في الساحات الترابية المخصصة لأدائها، إذ ستتم إقامتها داخل المساجد، كما حدث في صلاة عيد الفطر الماضي، وذلك لدواع أمنية.

وقالت المصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية، في عددها الصادر الخميس، إن إلغاء مصليات العيد يندرج في سياق احتياطات رجال الأمن للحفاظ على سلامة المصلين وأرواحهم من أي تهديد أمني محتمل.

وأضافت أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين صلاة العيد، إضافة إلى صلوات الجمع في جميع المساجد، مع رصد العناصر المتشددة وأصحاب السوابق في بعض القضايا الجنائية التي لها علاقة بالإرهاب.