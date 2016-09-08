حركة طالبان تقتحم عاصمة ولاية أوروزغان في جنوب أفغانستان وسط معارك عنيفة

قندهار- أ ف ب- اقتحم مقاتلون من حركة طالبان مدينة تارين كوت، مركز ولاية اوروزغان في جنوب افغانستان، على ما افاد مسؤولون وسكان الخميس مشيرين الى معارك عنيفة جارية.

وقال المسؤول القبلي في مدينة تارين كوت حاج باري داد لوكالة فرانس برس ان “عناصر طالبان دخلوا المدينة وهم يقاتلون للسيطرة على مقر الشرطة ومقر وكالة الاستخبارات ونخشى ان يهاجموا السجن لتحرير المتمردين المعتقلين”.

وطلبت السلطات المحلية إرسال تعزيزات ودعم جوي عاجل.

وقال رئيس مجلس ولاية اوروزغان كريم خادمزاي لوكالة فرانس برس “اذا لم تصل تعزيزات، فسوف تسقط المدينة بايدي طالبان”.

واضاف “الشوارع مقفرة والمتاجر مغلقة” مشيرا إلى أن المتمردين يحاصرون المدينة ولا يمكن للسكان الذهاب إلى أي مكان.

والجيش الافغاني موزع على عدة جبهات اذ يهدد عناصر طالبان ايضا بالسيطرة على لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند المجاورة، وقندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

ومع اقترابهم من تارين كوت، وعد متمردو طالبان بالتساهل حيال القوات الحكومية في حال استسلمت من دون شروط.

غير ان المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش ندد الاربعاء بهذه “الحملة الدعائية” مؤكدا ان القوات الحكومية ستصد طالبان من محيط المدينة.