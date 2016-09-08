الرئيس الفلبيني يتخلف عن اجتماعين ضمن قمة “آسيان” لإصابته بصداع نصفي

فينتيان - د ب أ – صرح متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بأن الرئيس تخلف عن اجتماعين لقادة دول منطقة جنوب شرق آسيا مع نظيرهم في كل من الولايات المتحدة والهند بعد إصابته بصداع نصفي.

وكان دوتيرتي (71 عاماً) محط الكثير من الاهتمام خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بعد تحذيره للرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من الزعماء من إثارة مسألة الإعدامات دون إجراءات قضائية التي تزايدت في بلاده مؤخراً وسبه أوباما بألفاظ مقذعة.

وقال المتحدث الرئاسي مارتين أندانار، إن الرئيس لم يسترح خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب ارتباطات داخلية ثم كان يتعين عليه القدوم إلى لاوس وعقد لقاءات ثنائية، وأضاف :أتصور أنه كان لكل هذا أثره على رئيسنا”.

وتمكن دوتيرتي لاحقاً من المشاركة في المراسم الختامية للقمة، والتي تم خلالها تسليم رئاستها إلى الفلبين.