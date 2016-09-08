الرئيس المصري ووزير خارجية الإمارات يؤكدان أهمية الأمن القومي العربي

القاهرة- د ب أ- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الخميس أهمية الأمن القومي العربي.

وذكر التلفزيون المصري الخميس أن ذلك جاء خلال استقبال السيسي في القاهرة لوزير خارجية الإمارات.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية في بيان صحفي الخميس إن اللقاء شهد تباحثاً بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وما يشهده عدد من دولها من أزمات وتوتر واضطراب طال مؤسسات الدول ذاتها وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبها.

وأكد الجانبان على أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف في مواجهة كافة المحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة كافة الأخطار، وتوافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز الوحدة العربية وتقويتها والوقوف يداً واحدة في مواجهة محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

كما شدد الرئيس على أن الأمن القومي العربي بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي، يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سُبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء.