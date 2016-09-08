المرصد السوري : قوات النظام تستعيد السيطرة على حي الراموسة جنوب حلب

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية وحزب الله اللبناني، تمكنت من استعادة السيطرة على كامل حي الراموسة جنوب حلب.

وقال المرصد في بيان الخميس، إن ذلك جاء عقب معارك عنيفة مع الفصائل المقاتلة والإسلامية والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة فتح الشام .

وحسب المرصد ، فإن قوات النظام تكون بهذا التقدم استعادت كامل المناطق التي خسرتها في جنوب وجنوب غرب مدينة حلب، منذ بدء معركة حلب في 31 تموز / يوليو الماضي ، باستثناء أجزاء من مشروع 1070 شقة، ومدرسة الحكمة بجنوب مدينة حلب.