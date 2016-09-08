حاكم دبي يفرج عن 488 من المسجونين بمناسبة عيد الاضحى

دبي - د ب أ – أعلنت إمارة دبي الإفراج عن 488 من المسجونين من جنسيات عدة بمناسبة عيد الأضحى.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “قرر الإفراج عن 488 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى، حرصاً منه على إدخال البهجة والسرور على أسرهم وذويهم في هذه المناسبة”.

وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن النيابة العامة قامت على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، الذي يمنح المُفرج عنهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم والانخراط في المجتمع مجدداً كأفراد يمارسون أدوارهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون.

وأوضح أن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لإتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإفراج عن نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية المشمولين بالقرار في أسرع وقت لتمكينهم من الانضمام إلى أسرهم وذويهم ومواصلة حياتهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون .