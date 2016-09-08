مقتل ثلاثة أشخاص في تفجيرين منفصلين ببغداد

بغداد - الأناضول – قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في تفجير عبوتين ناسفتين، وقعتا في العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقال نقيب الشرطة، حسن النوفل، إن “شخصاً قتل، بينما أُصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة جرّاء انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم، بالقرب من سوق شعبي في منطقة سبع البور، شمالي بغداد”.

وبحسب ذات المصدر، قتل شخصان آخران وأصيب 5 بجروح في انفجار عبوة ناسفة ثانية بالقرب من محال تجارية في منطقة حي الفرات، جنوب غربي العاصمة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.