هيومان رايتس ووتش: نيبال تفشل في وقف زواج الاطفال

كاتمندو - د ب أ – ذكرت جماعة حقوقية رائدة الخميس، أن ما تعاني منه نيبال من فقر وممارسات تقليدية ونظام أبوي وتمييز بين الجنسين، أدى إلى تسجيل هذه الدولة لواحد من أعلى معدلات زواج الأطفال في آسيا.

وأفاد تقرير صادر عن “هيومان رايتس ووتش”، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، بأن 37% من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، و10% قبل سن 15، منتقداً الحكومة لفشلها في مكافحة زواج الأطفال في هذا البلد الفقير.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تراجعت نيبال عن هدفها لإنهاء زيجات الأطفال، من عام 2020 إلى عام 2030، حيث قالت إنها تحتاج إلى المزيد من الوقت للقضاء على تلك الممارسة واسعة النطاق.

إلا أن الجماعات الحقوقية تقول إن الحكومة لا تقوم بما هو كاف للتصدي لهذه المشكلة.

من جانبها قالت هيذر بار، الباحثة البارزة في المنظمة في مؤتمر صحافي في كاتمندو: “يرى الكثير من الاطفال في نيبال – من الفتيات والفتيان – مستقبلهم يُسرق منهم من خلال زواج الاطفال”.

وأضافت: “تعِد حكومة نيبال بالإصلاح، ولكن لم يتغير شيء في البلدات والقرى في أنحاء البلاد”.

ويشار إلى أن البنين أيضا ضحايا لهذه الممارسة، إلا أن الباحثين يجدون أن الفتيات أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

وأضافت “إنهن يتزوجن ويتسربن من المدارس. وعادة ما تحمل الفتيات ويصبح لديهن أطفال، واحد تلو الآخر. وهناك عواقب صحية خطيرة بالنسبة للفتيات وأطفالهن. فإنه من المرجح أن تكون الفتيات اللاتي يتزوجن في سن صغيرة ضحايا للعنف أكثر من النساء”.

كما حدد التقرير الفقر وعدم الحصول على التعليم وعمالة الأطفال والضغط الاجتماعي وممارسات المهور، كعوامل تدفع إلى زواج الأطفال.

وبموجب القانون النيبالي، فمن الممكن للرجال والنساء الزواج في سن العشرين.