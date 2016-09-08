قائد في ” الجيش الحر “: سنواصل تقدمنا نحو الباب وثم منبج

سوريا - الأناضول – قال مجيد عبد المجيد، قائد ميداني في “لواء السلطان مراد”، إن الجيش السوري الحر، سيواصل التقدم نحو مدينة الباب أولاً ومن ثم منبج، الواقعتين شرقي حلب، بعد أن حرر جرابلس، في إطار عملية “درع الفرات” بمساندة قوات تركية.

وأوضح القائد الميداني في “لواء السلطان مراد”، أحد فصائل الجيش الحر، أن “درع الفرات” تستمر بشكل ناجح، متوعداً بالقضاء على كل العناصر الإرهابية.

وقال عبد المجيد “حررنا مسافة على طول 92 كم (على الشريط الحدودي مع تركيا)، وربطنا مدينتي أعزاز وجرابلس (شمال وشمال شرقي حلب)، وأحبطنا مكائد كبيرة للغاية في هذه المنطقة، لأن تنظيم ب ي د – الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” – كان يخطط إنشاء دولة هنا. لو لم نحرر جرابلس لكان التنظيم سيستولي عليها ويصل إلى عفرين – مدينة خاضعة للتنظيم شمالي حلب يسعى لربطها ببقية المناطق الخاضعة لسيطرته -” وأشار إلى بدء عودة الأهالي إلى المناطق المحررة، متعهدا ببذل الجيش السوري قصارى جهده من أجل جلب الراحة والطمأنينة لهم.

ولفت إلى حاجتهم المتزايدة إلى مقاتلين كلما اتسعت المساحة المحررة، موجها نداء للرجال السوريين المقيمين في تركيا، بالعودة إلى مناطقهم ومواصلة الكفاح معهم جنباً إلى جنب.

واتهم عبد المجيد أمريكا وروسيا بعدم فعلهما أي شيء في الساحة، رغم قولهم “نستهدف الدولة الاسلامية”، قائلاً: “أمريكا، وروسيا، وفرنسا، لايفعلون أي شيء، ويكتفون بالأقوال فقط”، وتسائل “إن كانوا صادقين لماذا لايمنحوننا الدعم الذي قدموه إلى عين العرب (كوباني) ؟”.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، يوم 24 أغسطس/آب الجاري، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء. وتم تحرير المدينة وقرى محيطة بها.