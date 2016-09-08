إصابة فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله - الأناضول – أصيب فتى فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، بالقرب من مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب مصدر طبي، وشهود عيان.

وقال أحمد البيتاوي، مدير مجمع فلسطين الطبي (حكومي)، إن فتى عمره 15 عاماً، وصل قسم الطوارئ، إثر تعرضه لإطلاق النار الحي بالقرب من مخيم الجلزون.

وأضاف البيتاوي، أن المصاب بحالة جيدة وقدم له الإسعاف، وما يزال يرقد بالمجمع الطبي لاستكمال العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان، إن الفتى أسامة الخطيب، أصيب برصاص قوة إسرائيلية بينما كان يسير بأرض مجاورة لمستوطنة “بيت أيل” المقامة في رام الله.

وأضاف الشهود أن الفتى نقل لتلقي العلاج في المجمع الطبي .

ولم يذكر الشهود ولا المصدر الطبي أسباب إطلاق النار على الفتى، كما لم يصدر بيان رسمي عن الجيش الاسرائيلي حول الواقعة.