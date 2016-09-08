البابا الشرفي بنديكت : لم أكن موفقا للغاية في إدارة الفاتيكان

روما - د ب أ – يقول البابا الشرفي بنديكت السادس عشر، إنه عانى من “الحكم الفعلي” للفاتيكان ، وذلك حسب مقتبسات نشرتها صحيفة “كوريري ديلا سيرا” من كتاب عن البابا الشرفي من المقرر أن ينشر الجمعة .

وينقل كتاب “المحادثات الأخيرة” ،والذي يصل إلى المكتبات في ألمانيا وإيطاليا غدا ومن المقرر أن يصدر باللغة الإنجليزية في تشرين ثان/نوفمبر عن بنديكت القول :”ربما كانت من بين نقاط ضعفي عدم الحزم في الحكم واتخاذ القرارات”.

كما يقول بنديكت (89 عاماً) في الكتاب الذي أعده الصحفي الألماني بيتر سيفالد ،كاتب السيرة الذاتية للبابا الشرفي، معتمداً على مقابلات معه :”الحكم الفعلي ليس من نقاط قوتي ، بل نقاط الضعف . ولكنني لا يمكن أن أعتبر نفسي فاشلاً”.

وفي عام 2013 ،أصبح بنديكت السادس عشر أول بابا للفاتيكان يستقيل خلال 600 عام تقريباً ، وعلل ذلك بإجهاده بسبب التقدم في العمر. وفي ذلك الوقت ، تردد أن القرار تأثر بمعاناته في محاولة التغلب على الفضائح في الفاتيكان.

ولكن بنديكت يصر على أن سجله بشكل عام كبابا للفاتيكان هو سجل إيجابي ، نافيا التلميحات بأنه استقال مضطراً ، ويقول إنه بعد أن كان في البداية “غير متأكد” بشأن خلفه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول ، فإنه الآن “سعيد حقاً” به.