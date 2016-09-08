يلدريم يلتقي نظيره القطري في أنقرة

أنقرة - الأناضول – التقى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، نظيره القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في العاصمة أنقرة.

واستقبل يلدريم نظيره القطري ، والوفد الذي يرافقه، في قصر “جنقايا”، بانقرة، حيث التقطت العدسات صوراً لهما، قبيل توجههما إلى قاعة الاجتماع.

ومن المقرر أن يترأس يلدريم وآل ثاني اجتماع وفدي البلدين، بعد عقدهما لقاء ثنائياً، يبحثان خلالهما عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات التركية القطرية “تجانساً وتناغماً” في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، وفي مقدمتها الأزمة السورية.