توسك مخاطباً رئيسة وزراء بريطانيا: الكرة في ملعبكم الآن

لندن - د ب أ – ذكرت وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية للانباء، أن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، أخبر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اجتماع في لندن الخميس، بأن “الكرة الآن في ملعبكم”، وذلك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال توسك في محادثات قبيل اجتماع باقي زعماء الاتحاد الاوروبي الـ27 في براتيسلافا الأسبوع المقبل، إنه يرغب في أن تدشن بريطانيا عملية خروجها من الاتحاد الاوروبي، والتي تستغرق عامين، “في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف توسك أن القمة المقررة الاسبوع المقبل، وهي الأولى التي لا تضم بريطانيا منذ أن صوت الناخبون لصالح خروجها من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو الماضي، سوف “تبحث التداعيات السياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي”.

وأكد توسك أن جميع الدول الأعضاء الباقين الـ 27، تنتظر تنفيذ بريطانيا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي الخطوة الرسمية المطلوبة لبدء عملية الخروج.

وقال توسك مخاطبا ماي ” إن الأمر ببساطة هو أن الكرة في ملعبكم الآن”.

وأضاف: “ليس لدي شك في أنه في نهاية المطاف، هدفنا الاستراتيجي المشترك هو إرساء أوثق علاقات ممكنة”.

من جانبها، قالت ماي إنها ترغب في عملية سلسة، مضيفة أنها وتوسك لديهما قضايا خطيرة يلزم بحثها.