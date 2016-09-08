الكرملين: نتوقع من الرئيس الأمريكي القادم أن يبدي “رغبة سياسية” لإصلاح العلاقات مع روسيا

موسكو - د ب أ – صرح المتحدث باسم الكرملين الخميس، بأن موسكو تتوقع من واشنطن أن تبدي رغبة سياسية لبناء علاقات طيبة مع روسيا بعد الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة “تاس″ الروسية عن المتحدث دميتري بيسكوف القول :”نأمل في أن نرى، بعد انتهاء الحملة الانتخابية (الأمريكية)، رغبة سياسية من جانب واشنطن باتجاه بناء علاقات طيبة”.

وقال إن الكرملين يتابع الحملة الانتخابية وما يصدر عن المرشحين.

وأضاف :”نرى أن اسم روسيا و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يُذكر بصورة شبه يومية في إطار حملة الانتخابات الأمريكية … وهذا بلا شك يوضح الدور الذي تلعبه روسيا على الساحة الدولية”.

وأشار إلى أن الكرملين يولي اهتماماً لتصريحات المرشحين أكثر من الرئيس المنتهية ولايته.