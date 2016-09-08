لا دليل على أن سلالة زيكا في سنغافورة أشد أو أقل خطرا

سنغافورة - رويترز – قالت وسائل إعلام في سنغافورة الخميس نقلاً عن وزارة الصحة، إنه لا يوجد دليل على أن تفشي فيروس زيكا في سنغافورة ناتج عن سلالة فيروسية أكثر أو أقل خطراً من تلك التي تنتشر في أمريكا اللاتينية.

ورصدت سنغافورة حتى الآن أكثر من 280 حالة إصابة بالمرض منذ الإعلان عن أول حالة في 27 أغسطس آب.

وتسببت إصابة نساء حوامل بزيكا في صغر حجم رأس المواليد وهو تشوه خطير في الأجنة، إضافة إلى تشوهات أخرى في المخ. وظهرت أول صلة بين زيكا وصغر حجم رأس المواليد في الخريف الماضي في البرازيل التي أعلنت حتى الآن عن مولد أكثر من 1800 طفل يعانون من هذا التشوه.

وفي البالغين ظهرت صلة بين الإصابة بالفيروس ومتلازمة عصبية نادرة تعرف باسم جيلان-باريه واضطرابات عصبية أخرى.

وذكرت صحيفة ذا ستريتس تايمز على موقعها الإلكتروني أن تحليلاً لحالتي إصابة محليتين أظهر أن سلالة زيكا في سنغافورة تطورت على الأرجح من سلالة كانت منتشرة بالفعل في جنوب شرق آسيا منذ ستينات القرن الماضي.