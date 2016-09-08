وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع المبعوث الفرنسي جهود عقد مؤتمر دولي للسلام

القاهرة - الأناضول – بحث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مع المبعوث الفرنسي لعملية السلام بالشرق الأوسط، بيير فيمونت، الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية لـ”الخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة عام 1967 وفق إطار زمني محدد”.

وجدد المالكي، خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الدول العربية، الخميس، على هامش أعمال الدورة 146 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، دعمه للمبادرة الفرنسية، مثمناً الجهود التي تبذلها فرنسا بهذا الخصوص، من أجل خلق أفق سياسي واضح للعمل على أساسه.

وأكد المالكي على “ضرورة تنسيق المواقف في المرحلة المقبلة بين فلسطين وفرنسا في التحرك العربي والدولي”، مشيراً إلى عقد جلسة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول الجاري، لإنجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.

بدوره، أكد فيمونت التزام بلاده باستمرارها دعم الجهود السياسية والدبلوماسية، التي تُبذل لنجاح المؤتمر لإنقاذ العملية السياسية.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.

ونهاية يناير/كانون ثان الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي حينها لوران فابيوس (سابق حالياً)، تبني بلاده مبادرة لعقد مؤتمر دولي في باريس قبل نهاية العام؛ بهدف الدفع باتجاه استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية -الإسرائيلية، محذراً من أنه “في حال عرقلة بدء المفاوضات، فإنه من الممكن لباريس الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين”.