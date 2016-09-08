كارتر: التعاون الأمريكي-الروسي في سوريا يبدأ بوقف المعارك

لندن - أ ف ب – أبدى وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر في تصريح الخميس لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع روسيا لإنهاء النزاع السوري، اذا ما حصل مسبقاً “وقف فعلي للأعمال العسكرية”.

وقال كارتر في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية، “اذا ما تم التوصل الى اتفاق، فسيكون نتيجة عدد كبير من المراحل، ولا سيما منها وقف الاعمال العسكرية الذي يمكن ان يؤدي في النهاية الى مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة والجيش الروسي”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الاربعاء، ان سيرغي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري سيجريان محادثات في جنيف الخميس والجمعة لكن وزارة الخارجية الامريكية لم تؤكد ذلك.

وقد ناقش لافروف وكيري خلال محادثة هاتفية مساء الاربعاء، “تفاصيل الاتفاق على تعاون روسي-امريكي من اجل التصدي للمجموعات الارهابية في سوريا وتمديد المساعدة الانسانية واطلاق العملية السياسية”، كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

وذكر كارتر، بأنه عندما اعلنت روسيا عن تدخلها في سوريا، قالت انها تريد القيام بذلك “لمحاربة الارهاب ومحاولة انهاء الحرب الأهلية عبر عملية انتقال سياسي”.

وأضاف “هذا ما لم تفعله حتى الآن. لقد اججت الحرب الأهلية والعنف، ولم تساعدنا على الاقتراب من حل سياسي يقضي باستقالة بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة تضم المعارضة المعتدلة لخلافته”.

وقال وزير الدفاع الاميركي “في نهاية المطاف، لا يمكن ان يتوقف العنف في سوريا قبل حصول انتقال سياسي. وللروس دور اساسي في هذا المجال، وقالوا انهم جاءوا من اجل ذلك. ويجب ان يقفوا الى الجانب الجيد من الأمور، وليس الى الجانب السيء”. وكرر القول ان الولايات المتحدة تريد ان يستقيل بشار الأسد “في اقرب وقت ممكن”.