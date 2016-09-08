مصادر عسكرية تركية تنفي استهداف المدنيين في “عفرين” السورية

أنقرة - الأناضول – نفت مصادر عسكرية، مزاعم استهداف الجيش التركي للمدنيين في مدينة “عفرين” الخاضعة لسيطرة تنظيم “ب ي د” (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا) بمحافظة حلب شمالي سوريا، بقذائف المدفعية أو الهاون.

وقالت المصادر التركية، إن مخفراً حدودياً داخل تركيا، تعرض لتحرش بإطلاق نار بأسحلة رشاشة من الجانب السوري، مساء الأربعاء، مشيرةً الى أن عناصر المخفر، ردت بإطلاق النار بالمثل بأسلحة رشاشة، مؤكدةً أن “رد القوات التركية على مصادر النيران، جاء في إطار الدفاع عن النفس، وتوقف إطلاق النار بعد فترة معينة (لم تذكر مدتها)”.

وأضافت قائلة: “إن الأخبار المتدوالة حول قصف الجيش التركي عفرين بقذائف المدفعية والهاون لا تمت للحقيقة بأية صلة”، مشددة على أن مثل هذه الأنباء الملفقة تأتي في إطار حملة مغرضة لتشوية سمعة تركيا.

والأربعاء، تداولت وسائل إعلام، مقربة من التنظيم في مواقعها على الإنترنت، خبراً تحدثت فيه عن “قيام المدفعية التركية بقصف مدينة عفرين”.