أكراد سوريا وحلفاؤهم سيقرون خطة لنظام حكم جديد في سوريا

بيروت - رويترز – قالت سياسية كردية بارزة، إن الجماعات الكردية السورية وحلفاءها سيوافقون على دستور يضع نظام حكم جديد في شمال سوريا الشهر المقبل، في تحد لتوغل تركي يهدف لتقليص نفوذ الأكراد في المنطقة.

وسيطبق النظام الجديد في أجزاء من الشمال، حيث فرضت الجماعات الكردية بالفعل مناطق حكم ذاتي منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011، مما أثار قلق تركيا التي تخشى من تنامي نفوذ الأكراد على حدودها.

وقال هداية يوسف التي ترأس المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي في مقابلة، إنهم سيعلنون النظام الجديد في شمال سوريا في اجتماع تقرر عقده في بداية شهر أكتوبر تشرين الأول.