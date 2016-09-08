تنظيم الدولة يزرع عبوات لمنع فرار النازحين في “صلاح الدين” العراقية

صلاح الدين- الأناضول- قال ضابط في الشرطة العراقية، الخميس، إن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، يزرع عبوات ناسفة، في محاولة لمنع النازحين من الفرار من مدينة “الشرقاط”، الخاضعة لسيطرته، أقصى شمال محافظة صلاح الدين (شمال).

وأفاد المقدم “محمد عمر” من قيادة عمليات صلاح الدين، للأناضول، أن “التنظيم بعدما شاهد فرار العشرات من العائلات والشباب من مدينة الشرقاط التي تعتبر آخر معاقله في صلاح الدين، بدأ باستراتيجية زرع العبوات”.

وأضاف عمر أن “خمسة أشخاص قتلوا قبل خمسة أيام، عندما كانوا يحاولون الفرار من منطقة الزوية بين مدينتي بيجي والشرقاط، وقبلها قتل 12 شخصا، وأصيب عشرات بسبب العبوات الناسفة”.

وتابع أن “التنظيم يزرع العبوات في محيط الشرقاط، والطرقات التي يتمكن من الوصول إليها ولا تتواجد فيها قوات عراقية، وهو ما يتيح له الحرية في ذلك”.

وتخضع الشرقاط لحصار القوات العراقية، من جهة الشرق، حيث نهر دجلة، ومن الغرب والجنوب، فيما تحدها شمالا قاعدة القيّارة الجوية في محافظة نينوى، التي تخضع لقوات الجيش، بعد أن استعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في أغسطس/ آب الماضي.

ويوجد في الشرقاط حتى الآن، عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين، وهم يشكّلون نسبة 70%، فيما يتواجد فيها نازحون من مدينتي تكريت وبيجي.

والشرقاط تقع على بعد 120 كلم شمال تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، وهي آخر معاقل تنظيم “داعش” في المحافظة.