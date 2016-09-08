رئيس البرلمان العربي يستنكر تصريحات خامنئي بشأن الحج

القاهرة- د ب أ- استنكر أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي هاجم فيها المملكة العربية السعودية، واتهمها بالتقصير في إدارة شؤون الحج.

وقال رئيس البرلمان، في تصريحات على هامش مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن المملكة العربية السعودية قدمت مع الاستعداد لتنظيم الحج لهذا العام الكثير من الدعوات لإيران في ضوء ما تمر به الأمة الإسلامية والعالم إلا أن إيران أبت إلا أن تمضي في مشروعها الطائفي البغيض.

وأكد الجروان على أن ما ورد في بيان المرشد الأعلى الإيراني بشأن الحج ماهي إلا محاولة لإثارة الفتنة والطائفية بين الشعوب الإسلامية بهدف إضعافها وتدميرها، وذلك بعد استنزاف كافة الطرق للنيل من المملكة العربية السعودية التي قررت صد المشروع الإيراني المدمر في المنطقة.

وشدد على أن الشعب العربي يقف خلف القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وما تتخذه المملكة من إجراءات لكف هذه التدخلات السافرة ، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بذلت وما زالت تبذل كل ما تستطيع لخدمة لحجاج بيت الحرام.