فالون: بريطانيا ستنشر ما يصل إلى 100 جندي إضافي في جنوب السودان

لندن- رويترز- قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الخميس إن ما يصل إلى 100 جندي بريطاني إضافي سينضمون إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في دولة جنوب السودان بما يرفع عددهم الإجمالي إلى نحو 400 جندي.

وقال فالون إن نشر الجنود الذين سينضمون إلى 300 جندي بريطاني في المنطقة قد يساعد على تقليل أعداد المهاجرين الفارين من الفقر والحرب في أفريقيا والشرق الأوسط ومنعهم من السفر إلى غرب أوروبا.

وقال فالون لمؤتمر لوزراء الدفاع “عمليات نشر الجنود على نطاق واسع توضح الكيفية التي نعزز بها التزاماتنا العالمية.”

وأضاف “مدعومون بزيادة ميزانية الدفاع يأتي ذلك في إطار جهودنا لمواجهة عدم الاستقرار الذي يؤدي لموجات هجرة جماعية وإلى الإرهاب. سيساعد ذلك على الحفاظ على أمن بريطانيا فيما نحسن معيشة الناس خارجها.”

وفي الشهر الماضي سمح مجلس الأمن الدولي بنشر قوة مؤلفة من 4000 جندي في العاصمة جوبا بعد أيام من القتال استخدمت فيه الدبابات وطائرات الهليكوبتر بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وأنصار نائبه السابق ريك مشار.