في نشاط ميداني نادر.. الرئيس الجزائري يدشن مركزا للمؤتمرات غربي العاصمة

الجزائر- الأناضول- خرج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من آثار جلطة دماغية منذ العام 2013، الخميس، في نشاط ميداني نادر خارج أسوار مقر الرئاسة، قام خلاله بتدشين مركز دولي جديدة للمؤتمرات غربي العاصمة، بحسب التلفزيون الحكومي للبلاد.

وأفاد التفلزيون الجزائري، بأن “الرئيس بوتفليقة دشن، الخميس، المركز الدولي للمؤتمرات، في نادي الصنوبر (الناحية الغربية للعاصمة) بحضور رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، يانغ غوانغيو”.

ونشر التلفزيون صورا للمركز، الذي أشرفت على إنجازه شركة صينية، دون أن يبث صورا لمراسم التدشين الرسمي من قبل رئيس البلاد، والوفد الرسمي المرافق له، التي عادة ما يتم نشرها خلال نشرة الأخبار الرئيسية في تمام الساعة 20:00 محليا (19:00 ت.غ).

ومن النادر ظهور الرئيس الجزائري في نشاط ميداني خارج أسوار مقر الرئاسة، منذ تعرضه لجلطة دماغية في نيسان/ أبريل 2013، نقل على إثرها للعلاج في مستشفى “فال دوغراس″ في باريس، وبعد عودته للبلاد في تموز/ يوليو من العام نفسه، ‏مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة، وضيوف أجانب، يبثها التلفزيون الرسمي، ‏دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهداً بدنياً بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.‏

ويقتصر خروج الرئيس بوتفليقة (79 عاما) في نشاط ميداني، منذ تعرضه لتلك الوعكة، على المناسبات الوطنية مثل عيد الاستقلال (5 يونيو/ تموز من كل عام) أوعيد اندلاع ثورة التحرير (1 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام).

ويتنقل بوتفليقة بشكل دوري إلى مستشفيات فرنسية وسويسرية لمتابعة فحوص طبية بعد الوعكة الصحية التي أصابته.

ووصل بوتفليقة الحكم عام 1999، وانتخب لولاية رابعة من خمس سنوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل/ نيسان 2014 بنسبة أصوات فاقت 82%.

وتطالب أقطاب المعارضة في البلاد في كل مناسبة بالذهاب إلى انتخابات مبكرة؛ بسبب ما تقول إنه عدم قدرة بوتفليقة على الحكم، بينما ترفض أحزاب الموالاة هذه الدعوات، وتقول إن الرئيس يمارس مهامه بشكل عادي، وهو غير ملزم بالخروج في نشاطات ميدانية وسيكمل ولايته إلى غاية العام 2019.