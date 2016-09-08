الجيش اليمني يصد “هجوما واسعا” للحوثيين شمال غربي البلاد

صنعاء- الأناضول- أعلن الجيش اليمني، الخميس، تصديه لـ”هجوم واسع″ شنًه مسًلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، و”تكبيد الأخيرين خسائر فادحة” في منطقة ميدي، بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجيش اليمني، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إن الجيش الوطني، بمساندة طيران التحالف، تمكن من “صد هجوم واسع″ نفذه الحوثيون وقوات صالح على مواقعهم في منطقة ميدي، التابعة إداريا لمحافظة حجة والمحاذية للحدود السعودية.

وأضاف البيان أن من وصفهم بـ”الانقلابيين” (مسًلحو الحوثي وقوات صالح) “تكبدوا خسائر كبيرة في الأفراد (لم يحدد عددهم) والعتاد”، مشيراً إلى أنه تم تدمير ثلاثة أطقم (عربات عسكرية) تابعة لهم، ومدفعين عيار 23.

كما تم “تدمير المواقع التي تم الانطلاق منها من قبل الانقلابيين”، وفق البيان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب الحوثيين حول ما بيان الجيش اليمني، كما لم يتسن التحقق مما جاء فيه من مصدر مستقل.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل “الحوثيين” وحزب “صالح”، المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد.