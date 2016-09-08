شقيقة سعاد حسني تخرج عن صمتها وتكشف: أختي لم تنتحر ومسؤول كبير وراء قتلها

القاهرة ـ أكدت جانجاه ـ شقيقة الممثلة الراحلة سعاد حسني ـ أن وفاتها لم تكن انتحارًا، مشيرًا إلى أن ما تم ترويجه من أنها تخشى العودة إلى مصر للمحافظة على صورتها الجميلة في عيون الجماهير كان جزءًا من مخطط قتلها.

وعرضت – في لقاء مع برنامج العاشرة مساءً – وثيقة بخط يد سعاد تؤكد أنها تعاقدت على فيلم ومسرحية بعد شهور قليلة للعودة لتمثيلهما مما ينفي فرضية الانتحار ، مؤكدة أنها اتصلت قبل مقتلها بسامية جاهين وطلبت منها إصلاح سيارتها تمهيدًا لعودتها لمصر.

وأكدت أنها سعاد تعرضت لضغوط قوية مما جعلها تنفجر وتقرر كشف العديد من الأسرار حول قضية “انحراف المخابرات” التي أدين فيها شخصية سياسية اشتهرت في عهد مبارك وكان اسمها الكودي في القضية “موافي”.. مؤكدة أن بعض من حول “سعاد” أبلغوا هؤلاء الأشخاص بنيتها في كشف الحقائق فتم قتلها حسب زعمها.