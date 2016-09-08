إماراتي في دبي يستدرج صديقته الإيطالية للعشاء ويغتصبها

دبي ـ بدأت محكمة الجنايات في دبي، الأربعاء، إجراءات محاكمة شاب إماراتي الجنسية، بتهمة هتك عرض فتاة أوروبية.

ووفقا للنيابة العامة، ادعت المجني عليها وهي إيطالية الجنسية (23 عاما)، بأن الشاب الإماراتي (28عاما) والذي تربطه بها صداقة عمل منذ سنوات، دعاها في اتصال هاتفي لتناول العشاء في مزرعة الإبل الخاصة به بمنطقة جبل علي بدبي يوم 28 مايو، مع إخوته وصديقاتهم.

وقالت صاحبة الشكوى والتي تعمل في السوق الحرة بمطار دبي، إنها قامت بإرسال موقع منزلها إلى صديقها بغية اصطحابها معه إلى مزرعته الخاصة، لتتفاجأ بعدم وجود إخوته في مزرعة الإبل بعد وصولهم إليها، وعندما كانت تحاول سؤاله عن ذلك كان يتظاهر بانشغاله بالتحدث على الهاتف، ليهتك عرضها منتهزا فرصة انفراده بها، وعند محاولتها الفرار، أمسك بها المتهم مهددا أياها بعدم المسؤولية عنها في حال خروجها، وبعد 20 دقيقة من إلحاحها وإصرارها على المغادرة أوصل المتهم المجني عليها إلى منزلها، لتقوم الفتاة الإيطالية بعد ذلك بالذهاب إلى المستشفى ومن ثم مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

ونفى محامي المتهم التهم الموجهة لموكله، مدعياً بأن المجني عليها تحاول ابتزاز الشاب الإماراتي الذي يعمل في مطار دبي.